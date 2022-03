Institut za zenski sport pokrenuo kampanju povodom dana zena

BEOGRAD – Institut za ženski sport, u okviru obeležavanja Međunarodnog dana žena, pokrenuo je kampanju „Igraj protiv stereotipa“, u kojoj uspešne sportiskinje šalju poruku novim generacijama, ali i celom društvu u borbi za rodnu ravnopravnost i rušenje svih rodnih stereotipa.

Devojkama i ženama jeste mesto u boksu, fudbalu, košarci, vaterpolu, ali i u nauci, laboratoriji ili politici, jedna je od poruka kampanje #IgrajProtivStereotipa.

Četiri profesinalne sportiskinje, na početku karijere koju su želele, u sportovima koji su tradicionalno percipirani kao muški, susreću se sa stereotipima i patrijarhalnom tradicijom i prenose važne poruke u borbi za rodnu ravnopravnost.

„Bila sam uvek jedina devojčica, jer je teren bio “rezervisan” samo za muškarce. Nije bilo dana da nisam došla sa loptom i strpljivo čekala svoj red. U početku im to nije bilo po volji, zezali su se sa mnom, smišljali mi i nadimke, smatrali su da bi trebalo da igram igre koje devojčice igraju. Ja sam obožavala košarku i nije me bilo briga šta oni misle. Nije prošlo mnogo vremena, počeli su da se otimaju ko će biti samnom u ekipi kad bi me videli da dolazim. Ako znaš šta želiš, nikada nemoj da dozvoliš da te bilo koji stereotipi pomere sa tvog puta. Neće uvek biti lako, nemoj odustati i sumnjati u sebe i već ćeš biti na pola puta od uspeha“, rekla je Dajana Butulija, bivša košarkašica reprezentacije Srbije.

Treniram vaterpolo i susrela sam se sa dosta predrasuda, rekal je Jovana Todorovski, vaterpolistkinja juniorske reprezentacije Srbije.

„Ljudi u mom okruženju nisu ni znali da postoji ženski vaterpolo, a onda bi me posmatrali sa nevericom i čuđenjem, smatrajući da je to muški sport. U muzičkoj školi sam nailazila na razne negativne komentare kako ne ide sport i instrument. Uprkos njihovom nepoverenju, zadržala sam gracioznost violinistkinje i borbeni sportski duh. Suština je da budete uporni i verujete u ono što radite, jer samo tako će i drugi verovati u vas. Zato je važno da budemo odvažne devojke koje pokreću stvari, koje napreduju i koje sanjaju velike snove. Pozivam devojčice i devojke da nas podrže, da nam se pridruže i da zajedno rušimo stereotipe“, kaze Todorovski.

Govorili su mi da se igram sa lutkicama i da krenem na balet, kaže Nina Pavlović, profesionalna bokserka.

„Da izbacim iz glave ideje o boksu, ali ja sam slušala svoje srce. Ljudi iz mog okruženja su mi stalno govorili da boks nije sport za devojčice, već za dečake i da mi tu nije mesto. Govorili su da je boks veoma grub sport, sklon povredama, da mi mogu slomiti nos, da ću biti ružna. Svi bi trebalo da se bave sportom i poslom koji vole i koji ih ispunjava, a pogotovo devojke koje su toliko sputavane. Devojke mogu sve, a nešto mogu i više od muškaraca, zato ako volite nešto i verujete u to, uspeh će uslediti sigurno“, kaže Pavlović.

Nakon dugogodišnjeg bavljena fudbalom shvatila sam da su upornost i istrajnost osobine koje me najviše krase, ističe Milica Stanković, reprezentativka Srbije u fudbalu.

„Na samom početku, odnosno u trenucima kada sam se odlučivala za ovaj sport, nailazila sam na brojne stereotipe poput onih da je fudbal samo za dečake. Najčešće pitanje je bilo zašto baš fudbal? Moj odgovor na to pitanje i dan danas jeste da ja sledim svoj talenat i ljubav koja me vezuje za ovaj sport. Srećom moje najvažnije ujedno i najbliže okruženje, a to su porodica i partner, su mi davali besprekornu podršku da ostanem dosledna i verna sportu kojim se bavim. Moja današnja poruka svim devojčicama, devojkama i ženama, jeste da slede svoj talenat i ljubav jer je to jedini put i način da dođemo do mesta kojem pripadamo“, rekla je Stanković.

Tipični stereotipi o sportistkinjama potcenjuju njihove sposobnosti i veštine, što negativno utiče na motivaciju za učestvovanje u sportskim aktivnostima, ali i na društvenu prihvatljivost.

„Rezultati istraživanja u okviru kojeg su sportistkinje iz različitih sportova odgovarale na pitanja o karakteristikama rodnih stereotipa i iskustvu rodne diskriminacije u sportu, upućuju na to da stereotipi vezani za sportski performans devojaka znatno narušavaju dostojanstvo sportistkinja. Većina sportistkinja koje su učestvovale u istraživanju smatra da sportovi u kojima učestvuju muškarci dobijaju više priznanja, a četvrtina sudija ne veruje u mogućnost uspostavljanja rodne ravnopravnosti u sportu“, navodi Institut za ženski sport.

„Rodni stereotipi predstavljaju generalizovan pogled i predrasude o atributima, karakteristikama i ulogama. Oni ograničavaju mogućnost devojčica i žena da razviju svoje sposobnosti, izaberu karijeru i donose odluke o svom životu. #IgrajProtivStereotipa“, dodaje se.

Institut za ženski sport vodeća je organizacija za ženski rekreativni i prosfesionalni sport u jugoistočnoj Evropi, koju vode vrhunski sportski stručnjaci. Institut je neprofitna organizacija osnovana sa ciljem da omogući devojčicama i ženama da budu fizički aktivne i pomogne im da ostvare svoj pun potencijal u životu.

(Tanjug)

