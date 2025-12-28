Inter na gostovanju pobedio Atalantu u Seriji A

Fudbaleri Intera pobedili su večeras u Bergamu ekipu Atalante sa 1:0, u utakmici 17. kola italijanske Serije A.

Inter je do prednosti mogao u 35. minutu, ali je pogodak Markusa Tirama poništen zbog ofsajda.

Gosti su ipak do vođstva došli u 65. minutu, kada je gol postigao Lautaro Martines.

Srpski fudbaler Lazar Samardžić igrao je za Atalantu od 75. minuta.

Inter je zabeležio četvrtu uzastopnu pobedu i na prvom mestu Serije A ima 36 bodova, dok je Atalanta prekinula niz od dva vezana trijumfa i sada na 10. mestu domaćeg prvenstva ima 22 boda.

U sledećem kolu Inter dočekuje Bolonju, a Atalanta na svom terenu igra protiv Rome.

(Beta)

