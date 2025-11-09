Inter savladao Lacio i preuzeo prvo mesto na tabeli Serije A

Fudbaleri Intera pobedili su večeras u Milanu ekipu Lacija sa 2:0, u utakmici 11. kola italijanske Serije A.

Aktuelni viceprvak Evrope poveo je u trećem minutu pogotkom Lautara Martinesa, dok je drugi gol za Inter postigao Anž-Joan Boni u 62. minutu.

Inter je mogao i do trećeg pogotka, pošto je u 66. minutu precizan udarac uputio Pjotr Zelinjski, ali je gol poništen zbog igranja rukom Federika Dimarka na početku akcije.

Posle treće vezane pobede u Seriji A Inter zauzima prvo mesto sa 24 boda. Isti učinak na drugoj poziciji ima Roma, ali i slabiji međusobni skor.

Lacio se nalazi na devetom mestu sa 15 bodova.

Nakon reprezentativne pauze Inter u gradskom derbiju dočekuje Milan, a Lacio na svom terenu igra protiv Lečea.

(Beta)

