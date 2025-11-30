Iran ne učestvuje na žrebu za SP u Vašingtonu zbog problema sa vizama

Iran je potvrdio da neće prisustvovati žrebu u Vašingtonu za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026. godine, pošto je samo deo delegacije dobio vize za ulazak u Sjedinjene Američke države.

List Teheran Tajms preneo je da su samo četiri člana delegacije dobila vize, a da među njima nije predsednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž.

Tadž je rekao da je o tome razgovarao sa predsednikom Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Đanijem Infantinom i ponovio je da niko neće prisustvovati žrebu ako svi članovi delegacije ne dobiju vize, preneo je Bi-Bi-Si (BBC)

Žreb za Svetsko prvenstvo održaće se u petak 5. decembra od 18 časova u Vašingtonu.

Portparol Fudbalskog saveza Irana Amir-Mahdi Alavi rekao je da problemi sa vizama prevazilaze sportske okvire. U Savezu smatraju da je to politička odluka i pozvali su Fifu da interveniše.

Spekuliše se da bi zabrana putovanja mogla da utiče na pripreme reprezentacije Irana za Svetsko prvenstvo, koje će se narednog leta održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Iran se četvrti put uzastopno plasirao na Svetsko prvenstvo, ukupno sedmi put u svojoj istoriji.

