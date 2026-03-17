Iran pregovara sa Fifom da utakmice na Svetskom prvenstvu igra u Meksiku a ne u SAD

Fudbalski savez Irana saopštio je danas da pregovara sa Međunarodnom fudbalskom federacijom (Fifa) da svoje utakmice na predstojećem Svetskom prvenstvu igra u Meksiku, a ne u SAD.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je prošle sedmice da ne bi bilo prikladno da Iran učestvuje na Mundijalu iz bezbednosnih razloga.

Iranski zvaničnici su zatim objavili da reprezentacija neće igrati na turniru koji se od 11. juna do 19. jula igra u SAD, Kanadi i Meksiku, ali je fudbalska reprezentacija saopštila da niko ne može da je spreči da učestvuje.

Predsednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž odbacio je mogućnost da ekipa putuje u SAD.

„Kada je Tramp eksplicitno izjavio da ne može da garantuje bezbednost iranske reprezentacije, sigurno nećemo putovati u Ameriku. Trenutno pregovaramo sa Fifom da se utakmice Irana na Svetskom prvenstvu igraju u Meksiku“, naveo je Tadž na X nalogu ambasade Irana u Meksiku.

Fudbalska reprezentacija Irana bi, prema rasporedu, trebalo da igra u Inglvudu protiv Novog Zelanda 15. juna i 21. juna protiv Belgije, a grupnu fazu bi trebalo da završi 26. juna u Sijetlu utakmicom protiv Egipta.

(Beta)

