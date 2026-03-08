Iranske fudbalerke eliminisane sa Azijskog kupa i moraju da se vrate u domovinu

Ženska fudbalska reprezentacija Irana izgubila je danas od Filipina 0:2 i treću utakmicu na Azijskom kupu i sada mora da se vrati u domovinu pogođenu ratom, domovinu u kojoj su igračice kritikovane zbog svog ponašanja na takmičenju.

Iranke su izgubile sve tri utakmice na turniru u Gold Koustu, od Južne Koreje 0:3, Australije 0:4 i Filipina 0:2, pa su bez osvojenog boda završile takmičenje.

Igračice su ćutale tokom izvođenja iranske himne uoči prve utakmice na turniru protiv Južne Koreje, što su neki shvatili kao čin otpora, a drugi kao znak žalosti, a iz reprezentacije nisu objasnili razloge.

Međutim, uoči poslednje dve utakmice fudbalerke su pevale himnu i salutirale.

Selekcija Irana doputovala je u Australiju prošlog meseca, pre nego što su SAD i Izrael 28. februara napali Iran.

Ekipe koje završe takmičenje u grupnoj fazi uglavnom posle nekoliko dana napuste zemlju i vrate se u domovinu.

Usled zabrinutosti za dobrobit fudbalerki posle kritika u iranskim medijima Australijsko-iranski savet je pisao ministru unutrašnjih poslova Australije Toniju Berku pozivajući Vladu da zaštiti članice reprezentacije dok borave u Australiji.

Peticiju na internetu potpisalo je više od 50.000 ljudi, koji su tražili od vlasti da „osiguraju da nijedna članica iranske reprezentacije ne napusti Australiju dok postoje ozbiljni strahovi za njihovu bezbednost“, kao i da obezbede nezavisne pravne savete, podršku i prevodioce.

Rukovodsto ženske reprezentacije i same fudbalerke uglavnom su odbijali da komentarišu situaciju u domovini, ali je napadač Sara Didar jedva zadržavala suze na konferenciji za novinare prošle srede dok je delila njihovu zabrinutost za porodicu, prijatelje i sve Irance tokom sukoba.

U onlajn peticiji se traži od lokalnih vlasti da obezbede da svaka fudbalerka koja traži zaštitu to može uraditi bezbedno, privatno i bez ometanja i da jasno stave do znanja da će Australija poštovati svoje obaveze humanitarne zaštite.

„Tamo gde postoje verodostojni dokazi da se gostujući sportisti mogu suočiti sa progonom, zatvorom, prisilom ili još gorim stvarima po povratku, ćutanje nije neutralan stav. Trenutna ratna situacija je pojačala represiju, strah i rizike sa kojima se suočava svako koga Islamska Republika javno doživljava kao nelojalnog“, piše u peticiji.

(Beta)

