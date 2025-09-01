Isak prešao u Liverpul za rekordnih 125 miliona funti

Dosadašnji fudbaler Njukasla Aleksander Isak novi je igrač Liverpula, saopštio je večeras aktuelni šampion Premijer lige.

Liverpul je u svom saopštenju naveo samo da je sa 25-godišnjim švedskim napadačem potpisao „višegodišnji“ ugovor. Ipak, poznati insajder Fabricio Romano preneo je da je u pitanju šestogodišnji ugovor i da je Liverpul za Isaka platio 125 miliona funti, što je najveća prodaja u istoriji Njukasla.

„Osećam se neverovatno. Bio je dug put do ovog mesta. Ali sam izuzetno srećan što sam deo ovog tima, ovog kluba i svega što on predstavlja. To je nešto na šta sam ponosan i zaista se radujem tome. Samo sam što je završeno i što mogu da se vratim na posao. Radujem se što ću videti svoje saigrače i navijače i što ću se vratiti tamo“, naveo je Isak, koji će u Liverpulu nositi dres sa brojem devet, a preneo sajt kluba.

Isak je u Njukasl došao u avgustu 2022. godine iz Real Sosijedada, i od tad je zabeležio ukupno 109 nastupa i 62 pogotka za engleski klub.

Prošle sezone je bio drugi najbolji strelac Premijer lige sa 23 postignuta gola u 34 utakmice, a bio je izabran i u idealan tim engleskog prvenstva.

„Mislim da imam mnogo toga da dam, mislim da imam mnogo toga da poboljšam. Ja sam napadač, ali uvek želim da dam što više mogu timu, uglavnom golove, ali i mnogo više od toga. Želim da pobedim u svemu“, dodao je Isak.

Švedski napadač je već duže vreme izražavao želju da pređe u Liverpul, a Njukasl je do danas odbijao da prihvati ponudu aktuelnog prvaka Premijer lige.

(Beta)

