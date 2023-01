Isku propao transfer u Union iz Berlina

BERLIN – Čelnici Uniona iz Berlina saopštili su da neće potpisati ugovor sa bivšim španskim fudbalskim reprezentativcem Iskom, prenose danas nemački mediji.

Poznati italijanski novinar Fabricio Romano, koji je stručnjak za fudbalske transfere, tvrdi da su menadžeri španskog fudbalera izjavili da Iska u Berlinu nije sačekao ugovor koji su dogovorili.

„Hteli smo Iska, ali imamo svoja ograničenja. Danas su premašena. Ovaj transfer se neće dogoditi“, saopšteno je iz nemačkog kluba.

Isko (30) je u Realu proveo devet godina. On je za madridski klub igrao od 2013. do 2022. godine. On je potom potpisao dvogodišnji ugovor sa Seviljom, a posle samo četiri meseca raskinuo je ugovor sa ovim klubom pošto nije ispunio očekivanja.

Union se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli Bundeslige sa 36 bodova, dok prvoplasirani Bajern ima 37.

(Tanjug)

