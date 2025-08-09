Istraga o incidentu navijača Birmingema koji je navodno želeo da udari fudbalera Ipsviča

Fudbalski savez Engleske (FA) i britanska policija istražuju incident nakon što se čini da je navijač Birmingema pokušao da udari fudbalera Ipsviča Džeka Tejlora posle izjednačujućeg gola u utakmici Čempionšipa.

FA je potvrdio da će početi istragu, a policija je saopštila da je obaveštena o incidentu i da će zajedno sa klubom i posle pregledanih snimaka bezbednosnih kamera utvrditi sve okolnosti, preneo je danas Skaj.

Birmingem je sinoć na svom terenu odigrao nerešeno 1:1 protiv Ipsviča, u prvoj utakmici nove sezone u engleskoj drugoj ligi, Čempionšipu.

Domaći su poveli golom Džeja Stensfilda u 55. minutu, a Ipsvič je izjednačio u petom minutu nadoknade vremena golom Džordža Hersta iz kontroverznog jedanaesterca.

Incident je počeo kada su igrači Ipsviča proslavljali gol ispred tribine na kojoj su bili smešteni navijači Birmingema. To je dovelo do koškanja igrača oba tima, a neredi su se prelili i na deo tribine.

Na video snimcima se može videti kako navijač preskače ogradu i trči ka mestu incidenta ka Džeku Tejloru, a obezbeđenje i redari su morali da intervenišu i obore ga na zemlju.

Tejlor je bio u centru svađe jer je pokušavao da zaštiti saigrača Konora Čaplina.

Čaplin je dobio žuti karton jer je šutnuo loptu na tribinu iza gola, posle izjednačujućeg pogotka.

Izvor Skaja naveo je da su sudija Endru Kičen i uprava Engleske fudbalske lige posle utakmice bili upoznati sa Tejlorovim tvrdnjama.

(Beta)

