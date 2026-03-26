Italija pobedila Severnu Irsku za plasman u finale baraža za SP, Poljska bolja od Albanije

Fudbalska reprezentacija Italije plasirala se večeras u finale baraža za plasman na ovogodišnje Svetsko prvenstvo, pošto je u Bergamu pobedila Severnu Irsku sa 2:0.

Vodeći gol za Italiju, koja je propustila dve poslednje planetarne smotre, postigao je Sandro Tonali u 56. minutu, nakon što je uputio precizan udarac sa ivice kaznenog prostora.

Pobedu Italije potvrdio je Mojze Ken u 80. minutu.

Italija će u finalu baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo igrati protiv pobednika meča između Velsa i Bosne i Hercegovine, a taj duel je otišao u produžetke.

Svi finalni mečevi baraža igraju se u utorak, 31. marta, a Italija će u finalu biti gost.

Pobednik ovog finalnog meča igraće na Svetskom prvenstvu, koje se od 11. juna do 19. jula održava u SAD, Kanadi i Meksiku, u Grupi B sa domaćinom Kanadom, Katarom i Švajcarskom.

Poljska je do plasmana u finale baraža došla pobedom u Varšavi nad selekcijom Albanije sa 2:1.

Albanija je povela golom fudbalera zagrebačkog Dinama Arbera Hodže u 42. minutu, da bi Poljska u nastavku preokrenula golovima Roberta Levandovskog u 63. i Pjotra Zjelinskog u 73. minutu.

Poljska se u finalu baraža sastaje sa Švedskom, koja je na neutralnom terenu u Valensiji savladala Ukrajinu sa 3:1.

Sva tri gola za skandinavsku selekciju postigao je fudbaler Arsenala Viktor Đekereš u šestom, 51. i u 72. minutu sa penala.

Jedini gol za Ukrajinu zabeležio je Matvej Ponomarenko u prvom minutu sudijske nadoknade.

Finale baraža između Švedske i Poljske igra se u Solni, a pobednik će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi F sa Holandijom, Japanom i Tunisom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com