Italijan pisao Đokoviću: Zašto samo prvih 700?

BEOGRAD – Italijanski teniser Omar Đakalone, 874. na ATP listi, uputio je otvoreno pismo svetskom broju 1 Novaku Đokoviću u kojem apeluje da u pomoć slabije rangiranim igračima budu uključeni svi iz prvih 1.000.

„Pišem ti jer si ti izgleda jedina osoba koja je sposobna da razume i uradi nešto za nas, iskreno verujem da porukom ATP ništa ne bih postigao. Oduvek sam ti se divio kao igraču, isto koliko sam ti se divio i kao osobi. Pokazivao si svoje srce i skromnost i to je pokazala tvoja briga o slabije rangiranim teniserima. Napravio si određene nivoe jer si spreman da finansijski pomogneš samo igračima od 250. do 700. mesta – napisao je Italijan.

„Verujem da, u ovim uslovima, niko ne bi trebalo da se oseti izostavljenim. Svi koji pokušavaju da žive od ovo sporta i da dođu do svojih ciljeva, svi igrači sve do 1.000. mesta, a ne samo do 700. mesta trebalo bi da budu ključni deo sistema i ne bi trebalo da budu ostavljeni sami sa sobom, kao što je slučaj bio uvek“, ističe igrač koji je ove godine zaradio 2.148 dolara, a u karijeri ukupno 93.850.

„Pričam o onim igračima koji ne mogu da se uzdaju samo u ATP i ITF za hranu i smeštaj, jer moraju da plate i za španovanje reketa, fizioterapeuta, a nisu uvek u mogućnosti da sa sobom povedu trenera. Ti igrači moraju da donose odluke na osnovu novca, a ne na osnovu profesionalnog napretka, tako da su primorani da se finansijski izdržavaju putem državnog nagradnog fonda i mečeva za klubove.Tokom karijere upoznao sam mnogo odličnih tenisera koje je ubio sistem i koji su morali da odustanu od ciljeva jer nisu imali porodicu koja je mogla da ih izdržava“, istakao je italijanski teniser.

