Italijanka Elena Kurtoni pobedila u superveleslalomu u Val di Fasi

Italijanska skijašica Elena Kurtoni pobedila je danas u superveleslalomu, trci Svetskog kupa održanoj u Val di Fasi.

Kurtoni je pobedila rezultatom 1:29,07 minuta. Ona je kao 35-godišnjakinja postala najstarija pobednica superveleslaloma u Svetskom kupu, a jedino je čuvena Amerikanka Lindzi Von bila starija pobednica trke Svetskog kupa u bilo kojoj disciplini.

Drugo mesto zauzela je Norvežanka Kajsa Vikof Li sa 0,26 sekundi zaostatka.

Italijanka Asja Cenere zauzela je treće mesto sa 0,27 sekundi zaostatka.

Francuskinja Romane Miradoli i Alison Robins sa Novog Zelanda zauzele su četvrto mesto, a Italijanka Sofija Gođa bila je deveta.

Amerikanka Mikaela Šifrin zauzela je 23. mesto i osvojila osam bodova, čime se primakla osvajanju osmog Velikog zlatnog globusa.

Ona ima 125 bodova više od drugoplasirane Eme Ajher iz Nemačke, koja nije završila današnju trku.

Do kraja sezone ostalo je još šest trka, uključujući dva slaloma, u kome Šifrin dominira i disciplini u kojoj je olimpijska šampionka.

U plasmanu superveleslaloma prva je Gođa sa 449 bodova, ispred Robinson koja ima 386 i Ajher sa 304 boda.

(Beta)

