Italijanska biatlonka Vitoci osvojila zlato u poteri na 10 kilometara na ZOI

Italijanska biatlonka Liza Vitoci osvojila je danas zlatnu medalju u poteri na 10 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Vitoci je pobedila rezultatom 30:11,8 minuta i osvojila prvu zlatnu olimpijsku medalju u karijeri.

To je njena druga medalja u Milanu i Kortini, posle srebra u mešovitoj štafeti, a ukupno treća olimpijska medalja u karijeri.

Srebrnu medalju osvojila je Norvežanka Maren Čirkade sa 28,8 sekundi zaostatka.

Finska takmičarka Suvi Minkinen osvojila je bronzu sa 34,3 sekunde zaostatka.

Biatlon potera je kombinacija skijaškog trčanja i gađanja iz puške, u dve serije stojeći i dve serije ležeći. Takmičari startuju zajedno, a vremenski razmak se određuje na osnovu rezultata prethodne sprint trke. Pobednik sprinta kreće prvi, a ostali startuju sa zaostatkom koji su imali u sprintu.

Za svaki promašaj na strelištu takmičar mora da ide u kazneni krug.

(Beta)

