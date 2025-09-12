Italijanska bokserka Karini dobila uvrede na društvenim mrežama posle meča sa Kelif

Italijanska boksera Anđela Karini kritikovala je danas osobe koje su joj slale uvrede i pretnje na društvenim mrežama posle borbe protiv Alžirke Iman Kelif na Olimpijskim igrama u Parizu prošlog leta, koja joj je, kako je rekla, „uništila karijeru“.

Karini je u suzama posle samo 46 sekundi predala uvodni meč na olimpijskom turniru u Parizu prošlog leta, pošto nije mogla da izdrži bolove od udaraca koje je dobila od alžirske bokserke.

Karini je danas na Instagramu objavila snimke ekrana poruka koje je dobila na društvenim mrežama i objasnila je kako se oseća.

„Da li ste se ikada zapitali koliko mi je bilo teško da dobijem ovakve reči? Šta sam morala da trpim iz dana u dan? Sa čime sam morala da se suočim u tišini, čuvajući svoje zdravlje od glupih društvenih mreža, od ljudi koji govore bez razmišljanja? Za njih je to samo rečenica, to je samo reč, to je samo zabava, samo žele da prate gomilu“, rekla je ona.

Na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu Kelif je dobila dozvolu Međunardnog olimpijskog komiteta da se takmiči i osvojila je zlatnu medalju u velter kategoriji, uprkos tome što ju je Međunarodna bokserska federacija godinu dana ranije suspendovala sa Svetskog prvenstva jer „nije ispunila kriterijume podobnosti za učešće u ženskoj konkurenciji“.

Nakon što je Karini predala meč, svetska javnost, mediji, sportisti, poznate ličnosti su se oglasili i davali mišljenja o tome da li je trebalo dozvoliti Kelif da se takmiči, među njima su bili i predsedik SAD Donald Tramp i italijanska premijerka Đorđa Meloni.

„Za mnoge je lako da zaborave prošlost, ali za mene nije. Ta prošlost mi je obeležila život. Ta prošlost koja je mi je ostavila ranu koju pokušavam da izlečim iz dana u dan, kao inficiranu ranu, krvari i boli“, rekla je 26-godišnja bokserka.

„Ta prošlost koja je promenila i uništila moju karijeru, koju sam iz godine u godinu gradila žrtvovanjem, posvećenošću, upornošću i mnogo strasti… Ta karijera koju potcenjuju i omalovažavaju oni koji su više voleli da se nasmeju na trenutak, više su voleli da bace kamen“, dodala je.

Karini je osvojila srebrne medalje na svetskom i evropskom prvenstvu 2019. godine.

Ona je rekla da se posle Pariza zatvorila u tišinu sa porodicom i da je pokušala ponovo da se izgradi iz delića.

U ring se vratila u decembru, kada je osvojila osmu šampionsku titulu u Italiji i zlato na Svetskom kupu u Poljskoj.

„Ostavljajući po strani svo razočaranje, vratila sam se u ring, ponovo potvrdila sebe kao italijansku šampionku i osvojila medalje na važnim međunarodnim takmičenjima. Bio je veliki izazov vratiti se u taj ring. Ove moje reči neće promeniti svet, neće učiniti ljude ljubaznijim. Ali barem pozivam sve da razmisle. Reč i gest mogu povrediti i uništiti osobu“, navela je Karini.

(Beta)

