Ivana Španović neće braniti zlato u skoku udalj na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Srpska atletičarka Ivana Španović saopštila je danas da neće braniti zlatnu medalju u skoku udalj na predstojećem Svetskom prvenstvu u Tokiju.

„Odlučili smo da se ne takmičimo u skoku udalj u Tokiju, gde je trebalo da branim svoju titulu svetskog prvaka. Umesto toga ću se samo takmičiti u troskoku“, navela je Španović u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Svetsko prvenstvo u Tokiju održaće se od 13. do 21. septembra.

Španović je u skoku udalj osvojila ukupno 15 medalja sa Svetskih i Evropskih prvenstava i Olimpijskih igara, od toga osam zlatnih.

Ona je rekla da je jako samouverena i uzbuđena što se takmiči u troskoku, u kom je ove godine postala prvakinja Srbije i Balkana.

„Jako sam srećna što sam zdrava i jako samouverena i uzbuđena o mom putovanju u troskoku. Čekala sam 10 godina da dobijem zeleno svetlo da se takmičim“, kazala je Španović.

(Beta)

