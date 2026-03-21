Ivana Španović šesta na Svetskom dvoranskom prvenstvu

Srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je večeras šesto mesto u troskoku na Svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Torunju.

Španović je najbolji skok imala u prvoj seriji kada je skočila 14,35 metara.

Zlatnu medalju osvojila je Kubanka Lajanis Peres Ernandes sa preskočenih 14,95 metara.

Srebro je pripalo Julimar Rohas iz Venecuele koja je skočila 14,86 metara, dok se na poslednji stepenik pobedničkog postolja popela Sali Sar iz Senegala sa 14,70 metara.

(Beta)

