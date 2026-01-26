Ivana Španović učestvuje na atletskom mitingu u Beogradu

Srpska reprezentativka Ivana Španović takmičiće se u troskoku na predstojećem atletskom mitingu u Beogradu, najavili su danas organizatori.

„Moja želja je da u Beogradu ostvarim normu od 14,15 metara za Svetsko prvenstvo, a potom da nastavim da rezultatski napredujem i tehnički se ustalim za veće daljine kojima stremim“, rekla je Španović, navodi se u saopštenju Srpskog atletskog saveza.

Atletski miting održaće se 11. februara u dvorani na Banjici.

„Uvek je zadovoljstvo nastupati pred svojom publikom i svojim ljudima. Beograd već 10 godina ugošćuje najveća imena svetske atletike koji uživaju u gostoprimstvu i podršci publike, a za uzvrat pružaju vrhunske sportske spektakle“, navela je ona.

Španović, državna rekorderka u skoku udalj, u Beogradu će početi novu sezonu, ali u novoj disciplini – troskoku.

„Nepotrebno je reći da sam i sama bila inspirisana atmosferom i ambijentom u kojem sam postizala neke od svojih najvećih rezultata. Ovog puta nastupam u drugoj disciplini, sa istim uživanjem, u sklopu priprema za najveća takmičenja koja nas očekuju ove sezone“, dodala je Španović.

Atletski miting u Beogradu jedan je od osam mitinga sa zlatnim statusom u kalendaru Svetske atletike.

Zlatnu seriju čini osam mitinga, Boston, Njujork, Karlsrue, Lijeven, Torunj, Ostrava, Madrid i Beograd, a kruna sezone biće Svetsko dvoransko prvenstvo u Torunju od 20. do 22. marta.

Španović je tokom uspešne karijere ispisala istoriju srpske atletike osvojivši ukupno 15 medalja u skoku udalj – osam zlatnih, dve srebrne i pet bronzanih na najvećim međunarodnim takmičenjima, od kojih sedam na evropskim, sedam na svetskim prvenstvima i jednu olimpijsku.

