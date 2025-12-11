Ivanić: Ovako se igraju utakmice u Evropi

Kapiten fudbalera Crvene zvezde Mirko Ivanić rekao je da je presrećan zbog večerašnje pobede protiv Šturma u Gracu u Ligi Evropa, koja će mnogo značiti crveno-belima za plasman u nokaut fazu.

„Presrećan sam pre svega zbog pobede. Ovo je timska partija, kao i prethodne dve koje smo pobedili u Evropi. Ovako se igraju utakmice u Evropi, ovako se pobeđuje, ovo je timska pobeda i mnogo nam znači za dalje. Moramo pre svega da se odmorimo dobro, da se pripremimo za narednu utakmicu u prvenstvu. To treba sada da nam bude fokus“, rekao je Ivanić, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Zvezde pobedili su Šturm u Gracu 1:0, u utakmici šestog kola Lige Evropa golom Ivanića u 55. minutu.

„Naravno da je bilo zahtevno, ali smo se pripremali. Radili smo na treninzima i znali smo šta nas očekuje. Ne možemo da imamo laku utakmicu u Evropi. Moramo da trpimo, ćutimo, radimo i osvajamo bodove“, naveo je Ivanić.

On je pohvalio navijače koji su ekipi pružili veliku podršku u Austriji.

„Definitivno smo se osećali kao kod kuće. Bilo je zadovoljstvo videti naše navijače iz cele Evrope, veliki broj iz Srbije i naravno iz Austrije koji su došli da nas podrže. Mnogo nam znači njihova podrška, neka imaju strpljenja i nek nas podržavaju i dalje“, rekao je Ivanić.

Posle treće uzastopne pobede Zvezda ima 10 bodova na 12. mestu na tabeli Lige Evropa, dok je Šturm 28. sa četiri boda.

Liga Evropa se nastavlja 22. januara, a do kraja ligaškog dela ostala su još dva kola. Naredni meč Zvezda igra na gostovanju protiv Malmea, dok Šturm gostuje Fejenordu u Roterdamu.

(Beta)

