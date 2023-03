Ivanišević: Đoković nije odustao od Majamija

BEOGRAD – Trener svetskog broja jedan Novaka Đokovića, Goran Ivanišević izjavio je za Sportklub da najbolji srpski teniser nije odustao od učešća na turniru u Majamiju.

Đoković, koji je jedan od najistaknutijih sportista nevakcinisanih protiv virusa kovid 19, prošlog meseca je podneo zahtev vladi SAD za specijalnu dozvolu da igra na ATP Masters turnirima u Indijan Velsu i Majamiju.

Za Indijan Vels dozvolu nije dobio, dok se još uvek čeka odluka američkih vlasti za turnir u Majamiju.

„Nije se odustalo od Majamija. To je njemu u glavi, želi da igra. Ja bih voleo da ga puste, bilo bi to dobro i za njega i za tenis, ali nije smak sveta i ako ga ne puste. Glavno je da ćemo znati brzo, pa da možemo da napravimo plan. Tehnički, ne znam koliko je to najbolje rešenje za pripremu na šljaci, mada je on osvajao Monte Karlo i kada je igrao u Indijan Velsu i Majamiju. Sve zavisi od Novaka, ako je spreman u glavi i ako je u režimu rada fajtera, kao u Australiji, onda je sve moguće“, izjavio je Ivanišević.

(Tanjug)

