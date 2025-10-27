Ivanka Tramp u odboru obrazovnog projekta Fife

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) imenovala je danas Ivanku Tramp, ćerku predsednika SAD Donalda Trampa, u Upravni odbor obrazovnog projekta vrednog 100 miliona dolara, delimično finansiranog od prodaje ulaznica za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Osim Ivanke Tramp, u savetodavnom odboru dobrotvornog fonda koji su osnovali Fifa i neprofitna organizacija za borbu protiv siromaštva „Global Citizen“ su legenarna teniserka Serena Vilijams, pevači Šakira i The Weeknd, glumac Hju Džekmen i legendarni brazilski fudbaler Kaka.

Projekat je podeljen između grantova dodeljenih obrazovanju u više od 200 zemalja i školskog programa Fife.

Fifa je saopštila da je 30 miliona dolara prikupljeno ka cilju od 100 miliona dolara i da će fond dobiti po jedan dolar od svake ulaznice prodate za Svetsko prvenstvo koje će se od 11. juna do 19. jula održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Replika trofeja Svetskog prvenstva nalazi se u Ovalnom kabinetu, a Tramp će dodeliti original kapitenu pobedničke ekipe na finalu 19. jula na stadonu MetLajf u Nju Džersiju.

(Beta)

