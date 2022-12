Ivanović i Nedović pred Barselonu: Uz pomoć publike do pobede

BEOGRAD – Dolazi nam jedna od najboljih ekipa Evrope, imaju izvandredan roster i interesantno za njih, oni su i bez Mirotića, Higinsa i Kjurika ovako dobri, a tek kada su kompletni vidite koji je to kvalitet, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović uoči utakmice protiv Barselone.

Zvezda u 16. kolu Evrolige dočekuje Barselonu sutra od 19 sati u rasprodatoj hali Aleksandar Nikolić, bez velikog pojačanja Argentinca Fakunda Kampaca.

„Ovi momci mi kažu da će da dobiju to, a mi moramo da se borimo”, rekao je Ivanović za klupski sajt.

On je prokomentarisao i činjenicu da je dvorana rasprodata.

„Super, ovi momci zaslužuju takvu podršku, hvala navijačima koji stvarno ove momke dižu i kad im je najteže“ rekao je Ivanović.

Zvezdin prvotimac Nemanja Nedović istakao je da Katalonci dolaze u dobrom trenutku i da su protiv Monaka i Panatinaikosa pokazali da su u dobroj formi.

„Glupo je pričati o kvalitetu jer imaju po dva sjajna igrača na svakoj poziciji. Imamo način kako da ih napadnemo i nadamo se da ćemo uz pomoć publike uspeti da ih pobedimo”, kaže Nedović.

Motiviše nas što je hala rasprodata, ali se trudimo da ne obraćamo pažnju jer sve može da ode u lošem smeru, dodao je on.

„Na terenu je pet na pet, a mi smo tu da uradimo ono što je do nas i oni će da urade ono što je do njih”, dodao je Nedović.

(Tanjug)

