Ivanović: Ovo nije način na koji Zvezda treba da igra

BEOGRAD – Jedino pozitivno je što smo pobedili, sve ostalo da ne kažem da je bilo loše, ali ne kako bi Zvezda trebalo da igra, izjavio je trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović na konferenciji za medije nakon utakmice sa Cedevita Olimpijom.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su danas ekipu Cedevita Olimpije 100:95 (26:23, 29:26, 29:23, 16:23) u okviru 16. kola regionalne ABA lige.

„Bili smo bez agresivnosti, bez koncentracije. I to nije put. Još ima mnogo da se igra i ABA liga i Evroliga. To je dugačak put na kome treba da budemo istrajni i da znamo šta hoćemo. Ali, večeras to nije bio put kojim želimo da idemo. U jednoj basni od mog pokojnog tasta književnika Muse Đokovića koji je napisao mnogo knjiga, između ostalog pisao je basne, pitao je kornjaču koji je najduži put, a ona mu je odgovorila pogrešan i kad tapkaš u mestu. To smo mi večeras radili“, izjavio je Ivanović.

Dodao je da je stručni štav znao kao će slovenačka ekipa da igra.

„Izvanredni su šuteri, večeras su igrali sjajno – taktički, pogodili su neke teške šuteve. To je njihova igra. Bili smo spremni na to. Nismo bili nervozni, znali smo sve ovo. Dali su nam tri-četiri trojke s dobrom odbranom, ali i sedam-osam na naše loše odbrane. Ali, ekipa je imala stabilnost i veru u pobedu. Govorim još jednom – ovo nije taj put“, istakao je trener „crveno-belih“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.