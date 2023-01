Ivanović: Znao sam da će biti težak meč, Split ima atipičan tim

SPLIT – Trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović priznao je večeras da je znao da će njegov tim imati težak meč protiv Splita, koji je po njegovim rečima atipičan tim.

Crvena zvezda je večeras u gostima savladala Split rezultatom 72:63 u 13. kolu regionalne ABA lige. Ivanović je prvo zahvalio domaćinu na srdačnoj dobrodošlici.

„Puno hvala za ovaj doček koji sam imao večeras, za sve one godine i divne trenutke koje smo proveli zajedno ovde i što su me ovde sa punom dvoranom vratili 30 godina unazad. Sportski svi znaju šta je bilo, ali ono van terena, moja porodica i ja, osećam Split kao moj grad“, rekao je Ivanović na konferenciji za novinare.

Trener Crvene zvezde je rekao da je njegov klub imao previše izgubljenih lopti na ovom meču.

„Znao sam da će biti težak meč, Split ima atipičan tim, svi igraju puno situacije jedan na jedan, agresivni su, borbeni, nama je falilo prave borbe, imali smo 16 izgubljenih lopti, 14 skokova u napadu, teško je pričati sa tom statistikom. Naše ambicije su sledeća utakmica koju igramo da pobedimo, dalje od toga ja ne razmišljam“, naveo je Ivanović.

On je odgovorio na pitanje novinara o razlikama u budžetima Splita i Crvene zvezde.

„Različito je, danas je velika razlika u ekipama sa budžetima i teško je igrati se. Reći ću vam jednu stvar, kada smo mi igrali i osvajali sa Jugoplastikom, bila je ogromna razlika između Barselone i nas, možda ista kao sada. Ne igraju budžeti i novci, već pet na pet, to se igra“, rekao je on.

Ivanović je priznao da košarkaši Crvene zvezde nisu dobro ušli u meč.

„Split je igrao svoju igru, davao je poene u tranziciji, mi nismo bili spremni na to. Kada jednom ne uđeš 100 odsto, onda tražiš, boriš se. Teško je vratiti se na to, uspeli smo, ali je bilo teško. Meni se sviđa kako Split igra, atipično, brzo, tranzicija, jedan na jedan, borbenost. Mislim da u sportu i u životu nema prevare i filozofije, ako hoćeš nešto da postigneš moraš da radiš. Ako nešto stvarno želiš, radićeš puno da to ostvariš. Svaki trener pomaže igračima da budu što bolji, ali je na kraju igrač taj koji će sebe da podigne ili neće. Trener može da ga tera, ali ako ne oseća i ne vidi gde mora bolje, onda je to kratkog daha“, rekao je Ivanović.

On je odgovorio i na pitanje da li bi jednog dana mogao da bude trener Splita.

„Ja sam odavno to rekao, nisam to ja, već profesor Aca Nikolić, da trener nikad ne zna ni gde će ni kada da ide“, zaključio je Ivanović sa osmehom.

(Tanjug)

