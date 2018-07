Ivica Osim otkriva šta to Hrvati imaju a Srbi ne

Treba znati učiti, što reče Dalić, treba biti ponizan i skroman i treba prihvatiti da neko nešto bolje radi, a na to mi ne pristajemo nikada, kaže za Sputnjik Ivica Osim, poslednji selektor Jugoslavije.

Hrvatska je bliže „izvorima“ nego ostale bivše jugoslovenske republike, kaže za Sputnjik poslednji selektor SFR Jugoslavije Ivica Osim povodom plasmana hrvatske reprezentacije u finale svetskog prvenstva u Rusiji.

Popularni „Štraus sa Grbavice“ dodaje da je hrvatska imala bolje kontakte sa Zapadom i da je tamo više naučila, „posebno njihovi igrači koji su tako raspoređeni“, da je praktično sa njima lakše raditi.

„Medijski gledano, bili su umereniji nego mnogi drugi. Ono što Dalić (hrvatski selektor) često priča, ta skromnost je vrlo bitna, bar na našim prostorima, da ostanemo na zemlji. Ništa slučajno ne dolazi. Puno je rada i talenta koga su, hvala bogu, Hrvati imali. Imali su nekoliko izvanrednih igrača i dobro su iskoristili političku situaciju na Balkanu. Sve je to njima u prilog išlo i na jedan mudar način su to iskoristili. Od nekadašnjih neprijatelja pravili su sebi prijatelje i vrlo pametno su postupali, bez neke velike pompe“, smatra on.

Osim ističe da je hrvatski najveći fudbalski uspeh u istoriji pokriven kvalitetom, uz napomenu da reprezentativci igraju u ligama „Velike petorke“ i da su svi standardni, što je škola za sebe. Oni su maksimalno izvukli sve što se moglo izvući, uključujući i način ponašanja fudbalera, ističe Osim.

„Stvarali su uvek jednu pozitivnu klimu i njihovi igrači su vaspitavani na jedan drugačiji način. Nisu završavali karijeru sa parama koje dobiju u državama u kojima igraju, već su išli dalje i to su radili na najbolji mogući način — ne potcenjujući nikog i ne precenjujući nikog. A to je najteže, naći neku meru da znamo ko smo, gde smo i šta možemo a šta ne možemo. I to, objektivno, treba izneti i oni su to napravili. Sad će biti neke pompe, ali to je zasluženo. Ipak je teren taj koji sve pokazuje. Uspeli su da naprave jednu ekipu koja je vrlo motivisana i tu motivaciju su zadržali dugi niz godina“, objašnjava najpopularniji jugoslovenski selektor.

Ta motivacija se, dodaje Osim, prenela sa igrača i na navijače i vremenom je predstavljena kao prestiž jedne države. I „svi su učestvovali u tome — veselili se kad treba, a tužni su bili isto kad treba“. Za razliku od ostalih Jugoslovena, Hrvati znaju bolje podneti i uspehe i neuspehe, ističe Osim.

Hrvati su mnogo toga naučili, ističe Osim i dodaje da za ostale Jugoslovene važi da „mi znamo sve, a ne volimo da učimo“.

Poslednji selektor Jugoslavije smatra da je uspeh Hrvatske u Rusiji „velika stvar za sve bivše republike, ako budemo pametni i izvučemo pouke od Hrvata“.

„Treba znati učiti, što reče Dalić, treba biti ponizan i skroman i treba prihvatiti da neko nešto bolje radi, a na to mi ne pristajemo nikada. Kad pristanemo na to da neko nešto bolje radi i uradi od nas i da nam to bude primer, a vrlo smo teški na tome, to će biti najbolji put. Ovo je dokaz više zašto su Hrvati došli do finala a, zašto ne — Srbija. Prema tome, ovde treba biti pametan i iskoristiti iskustva Hrvatske koja su sveža i preispitati sebe, igrače i njihovo ponašanje, kao i medije, pošteno da vam kažem“, ocenjuje „Štraus sa Grbavice“.

Osim veruje da će Hrvati duže vreme ostati „pri sebi“ i da će „njihova priča trajati duže“, a da se neće završiti, kao uvek kod nas — „bilo pa prošlo, pa onda krenu kritike i traže se mane“. Poslednji selektor Jugoslavije nada se da će iz hrvatskog iskustva pouku izvući celi Balkan.

(Sputnjik)