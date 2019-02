Iz Hrvatske poručuju: Zahtev srpskih vaterpolo klubova nije ostvariv

Zahtev Vaterpolo saveza Srbije i srpskih klubova da iz bezbednosnih razloga ne igraju u Splitu i okolini od 200 kilometara do kraja sezone nije ostvariv, što jedino ukazuje na prekid saradnje i njihovo istupanje iz regionalne lige, poručuju iz Hrvatskog vaterpolo saveza (HVS).

Istovremeno, kako navodi Hina, HVS je izrazio žaljenje nakon što su VS S i srpski klubovi uputili dopis Upravnom odboru Regionalne lige, u kome ističu da iz bezbedonosnih razloga ne žele da igraju u Splitu i okolini od 200 kilometara do kraja sezone.

„Zahtev i zaključak Vaterpolo saveza Srbije i tamošnjih klubova, nažalost, u praksi nije sprovodiv, što jedino ukazuje na prekid saradnje i njihovo istupanje iz zajedničke vaterpolo lige“, navodi se u saopštenju HVS, koje je potpisao potpredsednik i izvršni direktor HVS Perica Bukić.

HVS navodi i da je uveren da se rešavanju situacije moglo drugačije pristupiti, posebno nakon zvaničnog dopisa Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, „kojim se jamči bezbednost svim budućim učesnicima vaterpolo nadmetanja, a koje je upućeno Poverenstvu za takmičenje“.

Iz HVS-a dodaju da je za njih potpuno neprihvatljiva predloženo rešenje da se sve utakmice sedam hrvatskih klubova (Jadran, Mornar BS, POŠK, Jug CO, Solaris, Zadar 1952 i Galeb MR) igraju u gostima.

„Izražavajući još jednom žaljenje i apsolutnu osudu incidenta koji se dogodio u Splitu, moram naglasiti i da je potpuno nemoguće ostvariti zahtjev VS S. Kada bih karikirao, da bi udovoljili njihovim zahtevima morali bismo da sagradimo olimpijski bazen u Gospiću, koji je prvi veći grad udaljen više od 200 kilometara od Splita. Stoga se odluka VS S o tome da ne igra u Dalmaciji može protumačiti jedino kao njihovo odustajanje od RVL,“ poručio je Bukić.

On je ocenio i da nije u duhu partnerskih i sportskih odnosa donositi ovako, kako je naveo, radikalne odluke, bez ikakve prethodne konsultacije s ostalim savezima, članovima RVL, pre svega s HVS-om, kao direktno uključenim članom.

Bukić je ocenio i da je očigledno da, ukoliko VŠ istraje u nameri da ne igra više u Dalmaciji, liga u dosadašnjem formatu više neće postojati.

„Regionalna vaterpolo liga je, podsećam, stvorena na zajedničku inicijativu i u svetlu zajedničkih interesa, te kako smo je formirali jednako tako je možemo i prekinuti,“ poručili su iz HVS-a.

(Sputnjik)