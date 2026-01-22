Izbori za predsednika Barselone 15. marta, košarkaški klub u Evroligi još 10 godina

Izbori za predsednika fudbalskog kluba Barselona održaće se 15. marta, saopšteno je posle današnje sednice Upravnog odbora katalonskog kluba.

„U skladu sa rokovima utvrđenim statutom kluba, u narednim danima biće objavljen poziv koji će sadržati sve detalje izbornog procesa“, navodi se u saopštenju na klupskom sajtu.

Takođe, Upravni odbor je odobrio košarkaškom klubu Barselona produženje licence u Evroligi u narednih 10 godina, do sezone 2036/2037, takmičenju čiji je suosnivač.

„Upravni odbor ponovo potvrđuje svoju želju da uvek učestvuje u najboljim takmičenjima“, piše u saopštenju.

Na sednici su odobreni i novi sponzorski sporazumi, a koje će u nekim slučajevima skupština morati da odobri.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com