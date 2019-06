Iznenadićete se: Novak otkrio koji mu je NAJBOLJI meč u karijeri

Prvi reket sveta Novak Đoković otkrio je koji je to meč koji smatra najboljim u svojoj karijeri.

„Bez sumnje to je finale ovogodišnjeg Australijan opena protiv Nadala. U finalu Gren slema, protiv Nadala koji je bio u sjajnoj formi neispustivši nijedan set do tog trenutka… Bio je to neverovatan meč“, rekao je Đoković.

Srpski teniser u januaru ove godine osvojio je 15. Gren slem u karijeri pobedivši u velikom finalu Rafaela Nadala u tri seta – 6:3, 6:2, 6:3.

Kada je reč o Vimbldonu, Novak tu brani titulu osvojenu prošle godine.

„Prošlogodišnja pobeda na Vimbldonu bila je verovatno najvažnija u karijeri, zato što sam bio u procesu vraćanja od operacije lakta. Bio sam van 20, mnogo toga se desilo u tom periodu i bilo mi je potrebno tako nešto, poput osvajanja Gren slema, da bi se vratio kvalitetnom tenisu“, kaže srpski teniser.

(Kurir)