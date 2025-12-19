Iznenađenje u Val Gardeni, Čeh Zabistran slavio u superveleslalomu

Češki skijaš Jan Zabistran senzacionalni je pobednik današnjeg superveleslaloma, koji je u okviru Svetskog kupa vožen u italijanskoj Val Gardeni.

Zabistran je na stazi Saslong slavio sa startnim brojem 29, a prethodno nikada nije bio bolji od osmog mesta u Svetskom kupu.

Ovaj 27-godišnji skijaš ujedno je doneo i prvu pobedu Češkoj u Svetskom kupu u muškoj konkurenciji.

Čeh je do pobede stigao rezultatom 1:24,86 minuta.

Drugo mesto je zauzeo vodeći u generalnom plasmanu Švajcarac Marko Odermat sa 0,22 sekundi zaostatka, a treći je bio Italijan Đovani Franconi sa 0,37 sekundi zaostatka.

Odermat vodi u generalnom plasmanu sa 685 bodova, drugi je Norvežanin Henrik Kristofersen sa 383 boda manje, a treći Norvežanin Timon Haugan sa 404 poena zaostatka za Odermatom.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se sutra, spustom u Val Gardeni.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com