Izraelski gimnastičari ne učestvuju na Svetskom prvenstvu u Džakarti

Izraelski sportisti neće učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu u umetničkoj gimnastici u Džakarti, pošto je Sud za sportsku arbitražu (CAS) danas odbacio privremene mere koje su zatražene u žalbi.

Indonežanske vlasti su prošle sedmice poništile vize i zabranile izraelskim gimnastičarima ulazak na teritoriju zbog rata u Gazi. Gimnastičarska federacija Izraela je zbog toga zatražila od CAS da primora Međunarodnu gimnastičku federaciju da garantuje učešće izraelske reprezentacije na Svetskom prvenstvu ili da premesti ili otkaže to takmičenje.

CAS je danas odbacio te zahteve, saopštio je sud u Lozani.

Svetsko prvenstvo u umetničkoj gimnastici održaće se od 19. do 25. oktobra u Džakarti.

Indonezija nema formalne diplomatske odnose sa Izraelom, a javno mnjenje te zemlje, jedne od najnaseljenijih u muslimanskom svetu, snažno podržava palestinsku stvar.

Indonezija je u martu 2023. godine izgubila organizaciju Svetskog prvenstva u fudbalu za igrače uzrasta do 20 godina, nakon što su se brojni političari i savezi usprotivili učešću izraelske reprezentacije.

