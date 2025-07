Izvršni direktor Meklarena Braun nije iznenađen otkazom Hornera u Red Bulu

Izvršni direktor Meklarena Zek Braun rekao je da nije iznenađen otkazom koji je Kristijan Horner dobio u Red Bulu na polovini ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Horner je 9. jula dobio otkaz na mesto direktora ekipe i izvršnog direktora Red Bula. On je za tu kompaniju radio od 2005. godine, a sa ekipom je osvojio šest titula konstruktora i osam titula vozača.

„Možda sam iznenađen momentom, ali ne rezultatom. Poslednjih nekoliko godina tamo je bilo mnogo drame i nije se činilo da se ta drama smiruje – možda se i pogoršavala. I zbog toga nisam iznenađen“, rekao je Braun za kanadsku televiziju TSN, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Kompanija Red Bul nije navela razlog otkaza, a Hornera je na mestu direktora ekipe zamenio Loran Mekis, koji je bio direktor u drugom timu Red Bula, Rejsing Bulsima.

Otpušten je 17 meseci nakon što ga je jedna radnica optužila za seksualno uznemiravanje, što je on negirao, a ekipa ga u dva navrata oslobodila optužbi.

Od tada je Red Bul u padu forme, nije uspeo prošle godine da odbrani titulu konstruktora, koju je osvojio Meklaren. Ekipa je na kraju zauzela treće mesto, ali je njen vozač Maks Verstapen ipak osvojio četvrtu uzastopnu titulu, zahvaljujući dobrim rezultatima u prvom delu sezone, pošto je u poslednjih 13 trka pobedio samo dva puta.

Tehnički direktor i najbolji dizajner u istoriji Formule 1 Adrijan Njui je prošlog aprila napustio Red Bul, delom i zbog optužbi protiv Hornera. Njui sada radi u Aston Martinu.

Posle Njuija, u julu je ekipu napustio dugogodišnji sportski direktor Džonatan Vitli, koji se sada direktor Zaubera.

Ove godine Verstapen je treći u šampionatu sa dve pobede u prvih 12 trka, a Red Bul je četvrti u konkurenciji konstruktora. Spekuliše se da će holandski vozač napustiti ekipu na kraju sezone i preći u Mercedes.

Braun je poslednjih godina bio u lošim odnosima sa Hornerom. On je rekao da je Red Bul prekršio pravilo o budžetu 2021. godine i da to predstavlja varanje, a prošlog leta je za BBC rekao da su se on i Horner „nekada slagali“.

Braun je ove godine bio manje provokativan prema Horneru, ali nije krio nezadovoljstvo kada je Red Bul iza kulisa kritikovao legalnost Meklarenovog bolida.

Na trci u Majamiju, Braun je pio iz flašice na kojoj je pisalo „voda za gume“, što je referenca na Hornerovu žalbu Međunarodnoj automobilskoj federaciji (FIA) da Meklaren koristi vodu za hlađenje guma. On je rekao da je ta tvrdnja lažna i da nema utemeljenja u realnosti.

Braun je bocu opisao kao „ismevanje ozbiljnog problema“.

„Ekipe su u prošlosti optuživale druge ekipe, u skorije vreme jedan tim se više fokusira na tu strategiju od drugih. Mislim da postoji pravi način da se protestuje protiv ekipe na kraju trke, morate to učiniti formalnim, otkriti odakle dolazi, uložiti određeni novac“, rekao je Braun.

Posle letnje pauze takmičenje u šampionatu Formule 1 nastavlja se za vikend trkom za Veliku nagradu Belgije.

(Beta)

