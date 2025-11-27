Izvršni odbor KK Partizan odbio ostavku Obradovića

Izvršni odbor Košarkaškog kluba Partizan na današnjoj sednici je odbio ostavku trenera Željka Obradovića, preneo je klub.

„Izvršni odbor je na predlog predsednika Ostoje Mijailovića jednoglasno doneo odluku da se sa ostavkom Željka Obradovića ne saglasi i pruži mu bezrezervnu podršku, sa željom da ostane prvi trener KK Partizan i povuče neophodne poteze koji bi doneli boljitak u rezultatima crno-belih“, navodi se u saopštenju crno-belih.

Partizan posle 13 odigranih utakmica u Evroligi ima skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica.

Obradović je podneo ostavku juče, dan nakon što je Partizan u Atini ubedljivo poražen od Panatinaikosa sa 69:91.

„Nakon ove odluke, Klub se obratio Željku Obradoviću i od njega tražio da svoju ostavku razmotri još jednom, od iste odustane i nastavi sa radom“, dodaje se u saopštenju.

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, u ekipu crno-belih se vratio u junu 2021. godine.

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23. sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle „majstorice“ eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.

(Beta)

