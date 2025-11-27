Izvršni odbor KK Partizan odbio ostavku Obradovića

„Izvršni odbor je na predlog predsednika Ostoje Mijailovića jednoglasno doneo odluku da se sa ostavkom Željka Obradovića ne saglasi i pruži mu bezrezervnu podršku, sa željom da ostane prvi trener KK Partizan i povuče neophodne poteze koji bi doneli boljitak u rezultatima crno-belih“, navodi se u saopštenju crno-belih.
Partizan posle 13 odigranih utakmica u Evroligi ima skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica.
Obradović je podneo ostavku juče, dan nakon što je Partizan u Atini ubedljivo poražen od Panatinaikosa sa 69:91.
„Nakon ove odluke, Klub se obratio Željku Obradoviću i od njega tražio da svoju ostavku razmotri još jednom, od iste odustane i nastavi sa radom“, dodaje se u saopštenju.
Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, u ekipu crno-belih se vratio u junu 2021. godine.
Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23. sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle „majstorice“ eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.
(Beta)
