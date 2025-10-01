Jago dos Santos se priključio ekipi Crvene zvezde

Brazilski košarkaš Jago dos Santos priključio se ekipi Crvene zvezde, saopštio je danas beogradski klub.

Dos Santos (26) je danas doputovao u Beograd i nakon lekarskih pregleda će se staviti na raspolaganje svojoj ekipi.

Crvena zvezda je pre početka sezone navela da Dos Santos neće biti deo tima za ovu sezonu i da je brazilski plejmejker u potrazi za novim klubom.

Ipak, nakon povreda Ajzee Kenana i Devontea Grejama, beogradski klub je odlučio da vrati Dos Santosa u svoju ekipu.

Jago dos Santos je došao u Crvenu zvezdu 2023. godine, a u prošloj sezoni je u Evroligi u proseku beležio 6,3 poena, 3,3 asistencije i 1,6 skokova.

(Beta)

