Jamal najmlađi igrač izabran u najbolji tim u izboru Fifpro

Fudbaler Barselone Lamin Jamal postao je danas najmlađi igrač koji je izabran u najbolji tim godine u izboru Međunarodne federacije profesionalnih fudbalera (Fifpro), a najviše glasova dobio je golman Mančester sitija Đanluiđi Donaruma.

U najboljih 11 su petorica igrača Pari Sen Žermena, koji su prošle sezone osvojili Ligu šampiona, prvi put u istoriji tog kluba.

Najviše glasova dobio je Donaruma 13.609, od više od 20.000 igrača širom sveta, naveo je Fifpro u saopštenju.

Jamal je drugi sa 10.167 glasova i kao 18-godišnjak najmlađi je igrač u najboljem timu u dosadašnjem izboru Fifpro.

Ta organizacija u poslednjih 20 godina bira najboljih 11, a prethodno je najmlađi bio Kilijan Mbape, koji je imao 19 godina kada je pomogao Francuskoj da osvoji Svetsko prvenstvo 2018. godine.

Mbape je i ove godine u ekipi, zajedno sa saigračem iz Real Madrida Džudom Belingemom.

Najboljih 11 igrača sveta u izboru Fifpro:

Đanluiđi Donaruma (Pari Sen Žermen/Mančester siti, Italija), Ašraf Hakimi (Pari Sen Žermen, Maroko), Virdžil van Dajk (Liverpul, Holandija), Nuno Mendeš (Pari Sen Žermen, Portugal), Vitinja (Pari Se Žermen, Portugal), Pedri (Barselona, Španija), Džud Belingem (Real Madrid, Engleska), Kol Palmer (Čelsi, Engleska), Lamin Jamal (Barselona, Španija), Kilijan Mbpe (Real Madrid, Španija) i Usman Dembele (Pari Sen Žermen, Francuska).

(Beta)

