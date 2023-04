Janić posle pobede: Ovo ni blizu nije gotov posao

KRAGUJEVAC – Trener odbojkaša Partizana Bojan Janić izjavio je nakon pobede nad ekipom Radničkog da posao još uvek nije završen.

Odbojkaši Partizana pobedili su ekipu Radničkog sa 3:0 (27:25, 25:21, 25:12) u prvoj utakmici polufinala plej-ofa Superlige Srbije.

„Čestitke mojim momcima na pobedi, ali i Radničkom na jednoj fer utakmici. Pribojavali smo se prve utakmice, pogotovo zbog naše energije, pošto smo istrošeni nakon veoma teškog četvrtfinala. Mislim da smo pod tim utiskom i ušli u meč. Imali smo sjajnu reakciju sredinom drugog seta i to smo održali do kraja i ponosan sam na to. Ipak, ovo ni blizu nije gotov posao, jer sam siguran da Radnički dolazi u Master da prikaže mnogo bolju i agresivniju igru, ali ćemo mi biti spremni na teži meč nego u Kragujevcu“, izjavio je Janić.

Polufinalna serija se igra do dve pobede, a revanš meč je na programu 10. aprila u Beogradu.

(Tanjug)

