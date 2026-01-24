Janis Adetokumbo van terena od četiri do šest nedelja zbog povrede lista

Košarkaš Milvokija i dvostruki najkorisniji igrač (MVP) Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) Janis Adetokumbo saopštio je danas da će odsustvovati sa terena od četiri do šest nedelja zbog istegnuća lista desne noge.

Foto: Beta

Adetokumbo je tu informaciju saopštio novinarima nakon poraza od Denvera (100:102), u kom je zabeležio 22 poena, 13 skokova i sedam asistencija, a poznati insajder NBA lige, novinar I-Es-Pi-Ena Šams Čaranija preneo je da će magnetna rezonanca biti obavljena danas.

Grčki krilni centar ove sezone u proseku beleži 28 poena, 10 skokova i 5,6 asistencija za ekipu Milvokija, koja se nakon svog petog poraza u poslednjih šest utakmica nalazi na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa skorom 18/26.

(Beta)

