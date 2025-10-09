Janis Sferopulos nije više trener KK Crvena zvezda

Košarkaški klub Crvena zvezda otpustio je trenera Janisa Sferopulosa, saopšteno je danas iz beogradskog kluba.

„Nakon zajedničkog sastanka predsednika kluba Željka Drčelića, generalnog menadžera za sportski sektor Milana Tomića, menadžmenta kluba i dosadašnjeg trenera Janisa Sferopulosa, doneta je odluka da gospodin Sferopulos neće više obavljati funkciju trenera prvog tima našeg kluba“, navodi se u saopštenju na klupskom sajtu.

Zvezda je navela da je završena saradnja i sa Sferopulosovim pomoćnikom, Vasilisom Geragotelisom.

„Ova odluka doneta je sa samo jednim ciljem koji su imale obe strane – da je to u ovom trenutku u najboljem interesu KK Crvena zvezda“, dodaje se u saopštenju.

Sferopulos je postavljen za trenera Zvezde 21. oktobra 2023. godine i osvojio je ABA ligu, prvenstvo Srbije i dva trofeja Kupa Radivoja Koraća.

Grčki trener predvodio je ekipu u 145 utakmica, ostvario je 90 pobeda i pretrpeo 55 poraza.

Zvezda je ovu sezonu počela sa tri uzastopna poraza, dva u Evroligi i jednim u ABA ligi.

„Klub zahvaljuje na svemu što je trener Janis Sferopulos učinio na klupi Crvene zvezde, načinu na koji je gospodski predstavljao klub na terenu i van njega i na svemu što je učinio da zajedno podignemo klub na viši nivo. Želimo mu puno sreće, zdravlja i profesionalnih uspeha u nastavku karijere“, navodi se u saopštenju.

Zvezda je navela da će Sferopulos osvojenim trofejima, ali i nagradom koju je dobio kao najuspešniji trener Sportskog društva, ostati neizbrisiv deo istorije kluba.

(Beta)

