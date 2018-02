Janković: Bez euforije dočekujemo Plzenj

Fudbaler Partizana Marko Janković rekao je danas da ekipa bez euforije ulazi u utakmicu sa Viktorijom Plzenj u šesnaestini finala Lige Evropa.

„Nema nikakve euforije, dobro smo radili i radimo do utakmice u koju ulazimo mirne glave, ali vrelog srca. Bez arogantnog stava, idemo iz skromnosti da damo sve od sebe i ostvarimo što bolji rezultat“, rekao je Janković za klupski sajt.

Fudbaleri Partizana igraju u četvrtak u Beogradu od 21.05 protiv Viktorije Plzenj prvu utakmicu šesnaestine finala Lige Evropa. Crno-beli su izborili plasman u nokaut fazu Lige Evropa prvi put posle 12 godina.

„Napravili smo veliki uspeh, ali u Partizanu se uvek traži više. Čak i kada ostvarite nešto što niko nije očekivao mora se ići i preko te granice, na viši nivo. Svi očekuju od nas da prodjemo Plzenj koji nije zvučno ime, ali je izuzetno dobra ekipa“, naveo je Janković.

Plzenj je tokom priprema i gubio i dobijao sa po 5:1, a Partizan je na pripremama igrao protiv ekipa iz tog regiona.

„Ekipe iz te regije igraju otprilike na isti način, agresivno. Moramo na agresiju da odgovorimo agresijom, ali i da nametnemo našu igru“, dodao je fudbaler crno-belih.

Janković je rekao da ekipi od punog stadiona i nokaut faze Lige Evropa ne treba veća motivacija i pozvao navijače da podrže svoj klub i ne naprave nijedan incident.

„Poruka je da dodju u što većem broju, u šta i ne sumnjam. Da ne prave ni najmanji incident jer će nas to koštati u budućnosti. Treba da budemo svi kao jedan svih 90 minuta, bez negativnih komentara bilo kome, jer to niko nije zaslužio. Svako od nas će dati maksimum, u to budite sigurni“, naveo je Janković.

(Beta)