Japan pobedio Španiju i izborio osminu finala, Nemačka eliminisana sa Mundijala

DOHA – Fudbalske reprezentacije Japana i Španije plasirale su se večeras iz grupe E u osminu finala Svetskog prvenstva, koje se održava u Kataru.

Japan je u poslednjem kolu grupe E pobedio Španiju 2:1 (0:1), dok je Nemačka bila bolja od Kostarike 4:2 (1:0). Prvo mesto na tabeli grupe E osvojio je Japan sa šest bodova, dok je Španija druga sa četiri. Nemačka je na trećem mestu takođe osvojila četiri boda, ali ima slabiju gol razliku u odnosu na selekciju Španije. Kostarika je poslednja na tabeli sa tri boda.

Japan će u osmini finala Mundijala petog decembra igrati protiv Hrvatske. Španiji će rival u osmini finala SP šestog decembra biti selekcija Maroka.

Španija je bila favorit protiv Japana, koji je na kraju napravio još jedno iznenađenje na SP i slavio sa 2:1. Španija je povela golom Alvare Morate u 11. minutu. Selekcija Japana je u drugom poluvremenu za tri minuta stigla do preokreta. Prvo je Ricu Doan u 48. minutu izjednačio na 1:1, a onda je Ao Tanaka tri minuta kasnije doneo prednost Japanu. Nekoliko minuta se čekalo na odluku iz VAR sobe da li je lopta pre nego što je došla do Tanake izašla u gol aut. VAR je potvrdio da je gol bio regularan. Do kraja utakmice nije bilo promene rezultata iako je Španija propustila nekoliko izglednih prilika.

Nemačka je bila jedan od favorita na Mundijalu, ali je eliminisana posle grupne faze. Nemačka je povela golom Serža Gnabrija u 10. minutu, a isti igrač je u 39. minutu propustio veliku priliku da udvostruči vođstvo svog tima. Kostarika je u samom finišu imala šansu za izjednačenje, ali je Manuel Nojer bio siguran.

Kostarika je ipak stigla do izjednačenja golom Jelcina Teheda u 55. minutu. Huan Pablo Vargas je u 70. minutu doneo prednost Kostariki 2:1, a samo tri minuta kasnije Kai Haverc je izjednačio na 2:2. Nemačka je propustila veliki broj prilika u drugom poluvremenu, a Haverc se ponovo upisao u strelce u 85. minutu. Nemačka je na kraju slavila sa 4:2, a konačan rezultat je postavio Niklas Filkrug u 91. minutu.

Nemačka je i pre četiri godine na SP u Rusiji elimisana posle grupne faze.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.