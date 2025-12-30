Japanac Mijura ima novi klub u 59. godini

Japanac Kazujoši Mijura, koji u februaru puni 59 godina i najstariji je profesionalni fudbaler na svetu, potpisao je ugovor o pozajmici do juna sa japanskim trećeligašem Fukušimom junajted.

„Moja strast prema fudbalu se nije promenila, bez obzira na to koliko godina imam“, rekao je Mijura, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

„Veoma sam zahvalan što mi je pružena ova prilika. Obećavam da ću igrati svim srcem kako bih dao doprinos. Hajde da zajedno ispišemo istoriju“, dodao je Mijura, koji se sprema za svoju 41. profesionalnu sezonu.

Bivši reprezentativac Japana, koji je karijeru započeo u brazilskom Santosu 1986. godine, nije uspeo da postigne gol za 69 minuta u sedam nastupa prošle sezone na pozajmici u četvrtoligašu Atletiko Suzuki.

Mijuri, poznatom i kao „Kralj Kazu“, ovo će biti četvrta pozajmica od 2022. godine otkako je pod ugovorom sa Jokohamom.

Mijura, koji je tokom karijere igrao i u Italiji, Hrvatskoj i Australiji, potpisao je za Jokohamu 2005. godine, ali nije odigrao ni minut za taj klub od 2020. godine.

Za reprezentaciju Japana je igrao do 2000. godine i postigao je 55 golova na 89 utakmica.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com