Japanska carska porodica gledala Otanija u bejzbol utakmici protiv Australije

Japanski car Naruhito, carica Masako i njihova ćerka princeza Aiko prisustvovali su danas pobedi reprezentacije Japana protiv Australije 4:3, u utakmici na Svetskom bejzbol klasiku u Tokiju.

Aktuelni šampion Japan se pobedom plasirao u četvrtfinale takmičenja, a u toj fazi mogla bi da mu se priključi Australija, pobedom protiv Južne Koreje u ponedeljak.

Članovi carske porodice su veliki ljubitelji japanskog bejzbol tima i svetske zvezde Šoheja Otanija, člana Los Anđeles Dodžersa.

Oni su na stadion Tokio Dom došli tokom treninga uoči početka utakmice, u kojoj su za Japan nastupili i poznati svetski bejzbol igrači Masataka Jošida iz Boston Red Soksa, Seja Suzuki iz Čikago Kabsa i drugi udarači.

(Beta)

