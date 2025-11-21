Japanska mešovita ekipa slavila na startu nove sezone Svetskog kupa u ski skokovima

Mešovita ekipa Japana u ski skokovima pobedila je danas na uvodnom takmičenju nove sezone Svetskog kupa u norveškom Lilehameru.

Japan je na skakaonici u Norveškoj slavio sa 1.034 bodova, a trijumf su zabeležili u sastavu Nozomi Marujama, Juki Ito (ženska ekipa), Rjoju Kobajaši i Ren Nikaido (muška ekipa).

Drugo mesto zauzela je ekipa Slovenije, koja je za Japanom zaostala 8,9 bodova, a na poslednje mesto pobedničkog podijuma popela se ekipa Austrije sa 1.023,9 bodova.

Sutra su na programu prva pojedinačna takmičenja u novoj sezoni Svetskog kupa. Od 12.00 na rasporedu su ski skokovi za takmičarke, dok su muški skokovi četiri sata kasnije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com