Japanski klizači Riku i Kihara osvojili zlato u konkurenciji parova

Japanski klizači Miura Riku i Ruiči Kihara osvojili su večeras zlatnu medalju u konkurenciji parova na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Dvostuki svetski šampioni bili su peti posle jučerašnjeg kratkog programa, ali su slobodan program večeras izveli bez greške i tako nadoknadili zaostatak.

Osvojili su 158,13 bodova i na kraju ukupno 231,24 boda, što je njihov najbolji rezultat u karijeri.

Srebrnu medalju osvojili su Anastasija Metelkina i Luka Berulava iz Gruzije sa 221,75 bodova.

Najbolji posle kratkog programa, nemački par Minerva Fabijen Hase i Nikita Volodin popeli su se na poslednji stepenik pobedničkog postolja sa 219,09 bodova.

(Beta)

