Jasikevičijus: Nismo igrali dobro protiv Zvezde, nismo zaslužili da pobedimo

Trener košarkaša Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus rekao je da njegova ekipa večeras u Beogradu nije imala dobru igru i dobar stav i da nije zaslužila da pobedi Crvenu zvezdu u Evroligi.

„Čestitam Saši i Zvezdi, mislim da su bili konzistentni tokom svih 40 minuta. Misli da nismo igrali dobro, naš stav nije bio dobar. Moramo da se regrupišemo malo. Teško je i našim igračima. Pričaćemo o tome. Moramo da budemo malo više ponizni i da započnemo novi niz pobeda. Čestitam i našem timu, momci rade odličan posao. Imamo probleme sa povredama, oni se bore, pobeđuju da nam daju šanse u poslednja tri meseca sezone. Večeras nismo zaslužili da pobedimo“, rekao je Jasikevičijus na konferenciji za novinare u Beogradu.

Aktuelni šampion Evrolige Fenerbahče izgubio je večeras u Beogradskoj areni od Zvezde 73:79, u utakmici 31. kola Evrolige.

„Promašili smo dosta šuteva. Zvezda je dobar defanzivan tim, kad imaju visoke postave, uvek je teško. Saša ih je bio dobro spremio. Mi smo bili problem, imali smo problem kod fizikalnosti, mnogo smo promašivali, nismo zaslužili da pobedimo“, naveo je trener turske ekipe.

Jasikevičijus je rekao da ekipa nije izgubila zbog taktike.

„Cilj je uvek da pobedimo sledeću utakmicu i nadamo se da će to da vodi ka dobrim stvarima“, naveo je.

Upitan je o potencijalnom učešću Fenerbahčea u NBA Evropi.

„Teška je situacija, ima dosta teških odluka da se donesu. Zaljubljen sam u evropsku košarku. Nadamo se da će naći neko rešenje da igramo u ovakvoj atmosferi. Ne smemo da stojimo u jednom mestu, moramo da se popravimo, klubovi moraju da zarađuju više novca“, rekao je Jasikevičijus.

„FIBA je uvek korak iza svega. FIBA i Evroliga se bore već 20 godina, sad FIBA ide bliže NBA. Logične su stvari, svi rade najbolje za sebe. Sve u sportu mora da bude u vezi navijača. NBA ima iskustvo, pomoći će da donesu nova iskustva i sve. Brine me zbog navijača i suštine evropske košarke, sve što se dešava u Evroligi je prelepo“, dodao je on.

U sledećem kolu Fenerbahče će igrati na gostujućem terenu protiv Olimpijakosa.

(Beta)

