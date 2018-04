Jedan Nadalov odgovor ostavio je ceo svet u čudu

Iako već neko vreme ne igra zbog povrede, Rafael Nadal se vratio na prvu poziciju ATP liste. Međutim, novinare je šokirao svojim odgovorom na pitanje kako se oseća sada kada je ponovo najbolji teniser sveta.

– Iskreno, uopšte nisam znao da sam ponovno broj 1 – rekao je Nadal i ostavio novinare u čudu i pokrenuo brojne rasprave na teniskim forumima. Mnogi ne mogu da poveruju da prvi igrač sveta ne zna da je to postigao, a Nadal je vrlo brzo objasnio zbog čega je to tako.

– Očekivao sam da do kraja godine ponovo budem broj 1, ali ne baš ovako rano. Znate, kad sam se prošle godine vratio na prvu poziciju, bio sam presrećan jer sam to postigao svojom igrom. A kad to ostvarite u trenutku kad uopšte niste na terenu, to vam baš i nije toliko napeto.-

Nadal se osvrnuo i na nastavak karijere. – Povrede su sastavni deo karijere. Naravno da mi nije drago što propuštam turnire, ali mislim da je u ovom trenutku to najbolje za mene – rekao je Španac na kraju.