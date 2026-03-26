Jedna od najboljih igračica badmintona svih vremena Karolina Marin završila karijeru

Jedna od najboljih igračica badmintona svih vremena Španjolka Karolina Marin saopštila je danas da je završila karijeru nakon što nije uspela da se potpuno oporavi od treće teške povrede kolena.

„Moje putovanje u profesionalnom badmintonu se ovde završava. Hvala svima jer ste i vi bili deo toga. U ovoj novoj avanturi poneću sa sobom vrednosti koje su me pratile i pokušaću društvu da vratim sve što mi je dalo. Bilo je to divno putovanje“, navela je 32-godišnja Marin na društvenim mrežama.

Marin je jedina takmičarka van Azije koja je osvojila olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji, kada je triumfovala na Igramau Rio de Žaneiru 2016. godine.

Takođe je prva žena koja je osvojila titule na tri svetska prvenstva, bila je prva na svetskoj rang-listi rekordnih 66 nedelja i osvojila je sedam titula na evropskim prvenstvima.

Nije se takmičila od Igara u Parizu 2024. godine, kada je drugi put pokidala prednji ukršteni ligament kolena u polufinalu. Ona je vodila u tom meču, sve dok u velikim bolovima nije pala na teren. Pokušala je da nastavi meč, ali je odigrala samo dva poena. Zbog te povrede nije igrala u meču za bronzu.

Prvi put je pokidala prednji ukršteni ligament desnog kolena 2019. godine, oporavila se, ali je zatim pokidala prednji ukršteni ligament levog kolena i nije mogla da brani olimpijsku titulu u Tokiju 2021. godine.

„Želela sam da vas sve vidim poslednji put na terenu, ali ne želim da zbog toga dovedem svoje telo u opasnost. Rekla sam to mnogo puta i stojim iza svoje odluke. Želela sam da se moja karijera završi drugačije, ali se stvari u životu ne dešavaju onako kako želimo i to moramo da prihvatimo“, rekla je Marin.

Marin je završila karijeru pre Evropskog prvenstva koje će sledećeg meseca održati u njenom rodnom gradu Uelvi.

„Želela sam da se putovanje završi u Uelvi i hoće. Ne sa reketom u ruci, već u gradu u kojem sam rođena, da zatvorim krug koji se proteže mnogo godina“, navela je ona.

(Beta)

