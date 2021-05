„Jeftina provokacija“ Nadala pred finale sa Đokovićem

Centralni događaj u svetu sporta danas je rezervisan za tenis, za finale Rima u kojem se sastaju Novak Đoković i Rafael Nadal od 17 časova.

For the 6th time in Rome's history, it's going to be #Djokovic vs #Nadal ! 😳 2009 🇪🇸Nadal🏆 2011 🇷🇸 Djokovic🏆 2012 🇪🇸 Nadal🏆 2014 🇷🇸 Djokovic🏆 2019 🇪🇸Nadal🏆 2021❓ pic.twitter.com/b0yqKjEe3I

Dve teniske gromade, dvojica istinskih gladijatora koji godinama dominiraju u belom sportu, uključujući naravno i Švajcarca Rodžera Federera, sudariće se u šestom međusobnom finalu Rima.

Biće ovo čak 57. dvoboj Novaka Đokovića i Rafaela Nadala u kojem srpski teniski as ima prednost, odnosno dve pobede više (29-27). Ipak, jasno je da je Španac „kralj šljake“ i da Noleta čeka pakleno težak zadatak da na putu ka novoj Masters tituli baci na kolena najboljeg igrača ikada na zemljanoj podlozi.

Ali ono što nije u redu, jeste u najmanju ruku bezobrazna izjava velikog šampiona Rafe Nadala, koji je u polufinalu na terenu proveo svega sat i 32 minuta pobedivši Opelku rezultatom 6:4, 6:4, dok je s druge strane Novak Đoković u subotu odigrao čak dva meča, i proveo je na terenu gotovo pet časova!

Verujem da su svi teniseri spremni. Imao sam veoma tešku nedelju. Ne mislim da će ovo što se u subotu dešavalo uticati na finale. Proveo sam nedelju neizvesnih dana na terenu i ponovo sam u finalu“, ispalio je jeftinu provokaciju „bik s Majorke“.

Nadal : I believe I had physically tough week as well, I don’t think (the schedule of the opponent) will be the deciding factor.

