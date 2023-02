Jelena Arunović: Ostvaren je uspeh, ali nas nije impresionirao

BEOGRAD – Trener Zorane Arunović, njena sestra Jelena Arunović, izjavila je posle Svetskog kupa u Kairu da uspeh jeste ostvaren, ali da rezultatima nisu impresionirani.

Srpska strelkinja Zorana Arunović osvojila je srebrnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji i srebnu medalju u miks dublu sa Damirom Mikecom na Svetskom kupu u Kairu.

„Svaka medalja je svakako veliko dostignuće, ali ima dosta stvari koje moramo da popravimo. Ovo takmičenje bilo nam je odličan pokazatelj gde postoji problem i šta su najslabije karike na kojima moramo da radimo. Svaki uspešan trener i sportista znaju koliko se raduju tom srebru kada se već uđe u finale i borbu za zlato. Nema sumnje da je ostvaren uspeh, ali nismo euforične, jer Zorana je do sada postizala mnogo bolje kvalifikacione rezultate i bila je na višem nivou preciznosti“, izjavila je Jelena Arunović.

Osvrnula se potom na takmičenja koja očekuju nju i Zoranu Arunović.

„Pred nama su ove godine tri takmičenja na kojima će biti naš glavni fokus. To su Šampionat Evrope, Evropske igre i Svetsko prvenstvo. Evropski šampionat održava se u Estoniji u prvoj polovini marta tako da imamo dovoljno vremena da ispravimo uočene nedostatke. U završnoj smo fazi priprema, a ciljamo visok plasman. Osvajanje medalje je nešto čemu težimo, a zlato bi svakako bilo ono što bi nas zadovoljilo. Najvažnije je da je Zorana u ovom momentu zdrava, da je veoma motivisana i da nije iscrpljena. To me posebno raduje, jer je to znak da se dobro adaptirala na sve novine koje sam unela u trenažni proces, s obzirom da je ovo predolimpijska godina i da su ciljevi značajno izmenjeni“, istakla je Jelena Arunović.

Stručni tim koji je oformila Jelene Arunović ojačan je Roksandom Atanasov, istaknutim karate stručnjakom koja je bila dugogodišnji trener olimpijske šampionke Jovane Preković.

„Čim je postalo jasno da karate neće biti u programu Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine i nakon odluke da Jovana Preković okonča sportsku karijeru, munjevito sam reagovala i pozvala sam Roksandu da nam se pridruži. Reč je o zaista vrhunskom stručnjaku. Napravila je najveće uspehe srpskog karatea u prošlom olimpijskom ciklusu i ni po koju cenu nisam želela da mi izmakne jedan takav vrhunski trener. Jako sam želela da neko ko je empirijski prošao mnogo toga na putu uspeha sa Jovanom Preković bude u našem timu. Moram da kažem da sam srećna zbog kvaliteta ljudi sa kojima imam privilegiju da radim“, zaključila je Jelena Arunović.

(Tanjug)

