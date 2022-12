Jelena Arunović: Ponosna sam na sve što smo ostvarile u ovoj godini

BEOGRAD – Jelena Arunović izjavila je danas da je ponosna na rezultate najbolje srpske strelkinje Zorane Arunović u 2022 godini.

Zorana Arunović je ove godine uspela da osvoji medalju na svim takmičenjima na kojima je učestvovala. Jelena Arunović je dugogodišnji trener sestre Zorane.

Trofejni tandem srpskog streljaštva u 2022. godini stigao je do 13 odličja, od čega čak šest zlatnih. Uz sve to Zorana je ujedno i prva srpska sportistkinja koja je obezbedila normu za Olimpijske igre u Parizu 2024. Na poslednjem takmičenju u ovoj sezoni, završnom Svetskom kupu u Egiptu, Zorana Arunović okitila se srebrom.

„Zvučaću kontradiktorno, ali reći ću da sam jako zadovoljna i pomalo razočarana“, sumirala je utiske iz Kaira Jelena Arunović i dodala:

„Zadovoljna sam time što je Zorana u kvalifikacijama ostvarila drugi najbolji rezultat sezone. Nastup je izgledao zaista moćno i energično. Bila je taktički izvanredna i baš na onom nivou gde sam i želela da bude za ovo takmičenje. Posebno me raduje što smo atipičnim pristupom ciljano uspeli da izazovemo skok preciznosti u trenucima kada je to bilo najpotrebnije. Ono što smo planirale da uradimo pre polaska u Egipat, to smo i ostvarile i zbog toga sam jako ponosna“.

Format takmičenja u Kairu bio je izmenjen, pa su se kvalifikacije i eliminacije pucale dva dana, a tek trećeg dana je usledilo finale i borba za medalje.

„Finale nije proteklo onako kako smo želele, jer je naša namera bila da se ovaj nastup okonča zlatnom medaljom. Zbog toga mi je veoma žao jer ovakva sezona zaslužuje zlatni kraj. U kvalifikaciijama je Zorana imala fenomenalan rezultat od 587 krugova i to je ostvarenje na koje treba da budemo ponosne. Taj rezultat će na svakom takmičenju biti dovoljan za finale. Evidentan je iskorak koji smo uspele da napravimo kada su kvalifikacioni rezultati u pitanju, i mislim da smo time Zoranin nivo podigle za dva stepenika“, konstantovala je Jelena Arunović.

Ona je istakla da je francuska strelkinja Kamila Jedržejevski zasluženo osvojila zlato.

„Ona je predstavnica novog talasa, bila je bolja od Zorane na Mediteranskim igrama, svestrana je i znam da Francuska puno očekuje od nje na Igrama 2024. godine. Njen trener je bio prisutan na predavanju koje sam održala u Bordou pre par sedmica i tada smo se dogovorili da realizujemo par zajedničkih akcija na olimpijskom strelištu u narednoj godini, sa minimalnim brojem učesnika“, dodala je Jelena Arunović.

Ona je naglasila da u radu sa Zoranom sada predstoji mirniji period tokom koga ih očekuje sumiranje utisaka, uvođenje novog saradnika u tim i jačanje grupe strelaca koji čine prvi krug oko Zorane. Takođe, najavila je da će sledeća godina obilovati izazovima i da je želja da se na svaki od njih odgovori adekvatno.

„Iskoristila bih priliku da čestitam Damiru Mikecu i njegovom treneru, a mom kolegi Goranu, na izuzetnom priznanju koje su dobili u Kairu. Sjajna sezona je krunisana zlatnom medaljom na Kupu predsednika, čime je Damir proglašen za strelca godine u disciplini vazdušni pištolj. Nakon godine u kojoj je osvojio olimpijsku medalju, ovo je još jedan veliki uspeh i potvrda Goranove stručnosti i Damirove vrednosti. Želim im da do kraja karijere svaka godina bude kao ova i da svojim rezultatima nastave da inspirišu sve nas“, zaključila je Jelena Arunović.

(Tanjug)

