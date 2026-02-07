Jildiz produžio ugovor sa Juventusom do 2030. godine

Fudbaler Juventusa Kenan Jildiz produžio je ugovor do 2030. godine, saopštio je danas klub iz Torina.

„Kenan predstavlja liderstvo, žrtvovanje i stalnu težnju za usavršavanjem. On je oličenje Juventusovih vrednosti i nosi ih na teren u svakoj utakmici“, navodi se u saopštenju Juventusa.

Jildiz je 2022. godine prešao u ekipu Juventusa do 19 godina iz mlade ekipe Bajerna iz Minhena. On je igrao za mladi tim crno-belih, a 2023. godine prešao je u prvi tim i bio strelac na debiju u decembru protiv Frozinonea.

On je od tada nasledio dres sa brojem 10, a prošle godine postao je najmlađi kapiten Juventusa.

Za dve i po sezone u Juventusu, 20-godišnji turski reprezentativac odigrao je 115 utakmica, postigao 25 golova i imao je 19 asistencija.

Ove sezone u Seriji A postigao je osam golova i imao je pet asistencija.

Juventus nije naveo detalje, a italijanski mediji preneli su da je novim ugovorom Jildiz postao najplaćeniji fudbaler ekipe.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com