Jokić i Marej odigrali još jednu istorijsku utakmicu za Denver

Košarkaši Denvera Nikola Jokić i Džamal Marej su i ranije imali istorijske utakmice za Nagetse, ali retko se dešavalo da to bude iste večeri, kao prošle noći u pobedi protiv Dalasa sa 142:135.

Marej je postigao 53 poena, samo dva manje od ličnog rekorda, dok je Jokić stigao do 30. tripl-dabla u sezoni pošto je upisao 23 poena, 21 skok i 19 asistencija.

Denver je tako postao prvi tim u istoriji NBA lige koja je imao jednog igrača sa najmanje 50 poena, a drugog sa najmanje 15 poena, 15 skokova i 15 asistencija u jednoj utakmici.

Trener Denvera Dejvid Adelman rekao je posle utakmice da je ono što zajedno prolaze Jokić i Marej „super posebno“.

„Neverovatne brojke najboljeg tandema u NBA ligi – 53 poena plejmejkera i 23, 21, 19 centra. Oni su zaista knjiga istorije ove franšize kada je u pitanju zajednička dugovečnost“, rekao je Adelman.

Jokićeva karijera u NBA ligi počela je 2015. godine, godinu dana nakon što je bio 41. pik na draftu, dok se Marej probio godinu dana kasnije kao sedmi pik. Oni su zajedno slavili na 400 utakmica u poslednjih deset sezona, uključujući plej-of.

Stigli su do plej-ofa dve godine nakon što su prvi put delili teren i osvojili su prvu NBA titulu četiri godine kasnije.

Njihova veza je nastavila da raste, a Jokić je zahvalan na tom putovanju.

„Kako smo obojica počeli, put koji smo imali, od nikoga do nekoga do titule – i dalje rastemo i dalje igramo“, rekao je Jokić.

Marej je istakao da možda imaju najbolju hemiju kad jedan od njih dvojice ima loše veče.

„Ponekad on ima težak dan, pa ja to nadoknadim. Postoje dani kada ja ne uradim ništa, a on preuzme kontrolu. Nema navlačenja konopca sa loptom, nije bitno ko šutira“, rekao je Marej.

Nagetsi su trenutno četvrti na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 46/28.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com